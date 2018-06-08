Они, глаза и уши армии – как работает украинская разведка на Передовой

Они – глаза и уши армии. Именно они знают все о противнике: когда поступило подкрепление, сколько привезли боеприпасов, сколько оккупантов погибло.

Разведка – одно из самых таинственных подразделений Вооруженных сил Украины. И они рассказали о своей работе.

Боец на псевдо Туман – родом из Донецкой области, он с началом войны покинул бизнес и ушел добровольцем на фронт – защищать родную землю.

Снайперы активизировались на этом участке фронта. Так же, как и диверсанты.

Вот группа наемников выходит за свои позиции, чтобы атаковать украинские опорники. Вот группа наших разведчиков выходит навстречу. Вот внезапно загорается вражеский блиндаж.

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Впрочем, враждебные разведчики тоже не спят. Ими, например, пополняют обменный фонд Украины.

На днях задержали жителя временно оккупированной территории, который работал на незаконные вооруженные бандформирования. Брали, что называется, тепленькими и русских.

Почти всегда задержание – это тщательно спланированная операция. И почти всегда свои коррективы вносит случай.

Донбасс тоже из Донбасса. Он – технолог, в 2014 году пошел защищать родную землю. Разведчиком стал случайно.

Одна из задач разведчиков – время от времени под видом гражданских идти общаться с жителями по ту сторону фронта. И сейчас, говорит Туман, там как никогда ждут Украину.

К слову, Факты писали, повлияет ли чемпионат мира по футболу на войну на Донбассе.

Опубликовано Июнь, 08 в 20:21



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