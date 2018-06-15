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Упали с 10-метровой высоты! Во Флориде слетел вагончик американских горок

Беду вместо развлечений получили накануне посетители аттракционов во Флориде. Там слетел с колеи вагончик американских горок. К счастью, никто не погиб. Однако 10 человек ранены. Двое упали с 10-метровой высоты. Их и 4-х пострадавших доставили в больницу.

Информацию об их состоянии пока не обнародуют. Остальным медицинская помощь была оказана на месте.

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Причем двум пассажирам вагончика-неудачника пришлось несколько часов провести, зависнув между небом и землей, пока спасатели не освободили их. Причины аварии выясняются.

К слову, маленькая девочка вылетела из кресла во время движения аттракциона.

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