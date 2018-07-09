Спасти Днестровский каньон и дать работу местным: Владимир Гергелюк в Новых лидерах
Сохранить Днестр и дать местной общине зарабатывать на туризме – именно этим занимается следующий участник проекта Новые лидеры Владимир Гергелюк.
Зеленые плеса Днестра сейчас манят полюбоваться краснокнижными птицами, а помеченные трещинами скалистые берега каньона остаются прибежищем для редких растений. Все это влечет тысячи туристов. Поэтому Владимир против строительства гидроэлектростанций.
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Промышленное использование реки, изменит уникальные ландшафты и заберет у людей реальные деньги с туризма.
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