Спасти тысячи жизней – цель Ирина Заславец на Новых лидерах

Сегодняшняя история из цикла Новые лидеры – о журналистке Ирине Заславец. Благодаря трансплантации она одолела рак и теперь борется за жизнь других. Она на себе испытала парадоксы украинской медицины и, главное, знает, как их исправить.

Цель ее проекта в Новых лидерах – создание действенной отечественной системы трансплантации органов, которая может спасти тысячи жизней.

Пересаживать органы украинские медики умеют, но не могут из-за несовершенного законодательства.

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Как журналист, Ирина побывала в операционных лучших белорусских, индийских и других трансплантологов. Там она сопровождала украинских пациентов, которым из-за бюрократических парадоксов не смогли помочь на родине. Девушка собственными глазами видела, как сердца одних, уже умерших людей, спасали жизни героям ее сюжетов, и как из-за равнодушия и промедление украинской системы наши пациенты так и не дождались донорского органа. За два последних года умерло более десяти героев ее сюжетов. Хотя их можно было бы спасти в Украине.

Факты ICTV писали об еще одном участнике телепроекта Новые лидеры – Алексее Паращенко – автор проекта Бесплатный спорт детям.

Опубликовано Июнь, 07 в 10:31



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