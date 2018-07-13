Все что он хочет – снимать кино и общаться с близкими. Олегу Сенцову 42

Крепкий орешек, кость в горле Путина и одновременно творческий, талантливый и патриотичный человек – сегодня у Олега Сенцова день рождения.

Свои 42 года, политический узник Кремля встречает в российских застенках. Он голодает уже 60 дней и требует освободить всех украинцев, которых российский режим держит в тюрьмах.

В то же время, Олег Сенцов не прекращает писать пьесы, рассказы и сценарии даже в заключении.

Смотрите: Сущенко, Кольченко, Сенцов – сколько украинских политзаключенных в тюрьмах России

В заключении Сенцов написал рассказ, роман и 5 сценариев. Произведения выйдут из тюрьмы только с ним – рассказывает его двоюродная сестра Наталья.

Однако и сейчас в свободном доступе есть немало его фильмов и книг, которые стоит посмотреть и почитать.

К слову, сестра Сенцова рассказала правду о его состоянии.

Опубликовано Июль, 13 в 12:52



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.