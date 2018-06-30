Почтение памяти Василия Слипака: каким был оперный гений

А на днях Украина чтит память Василия Слипака – украинского оперного гения, который погиб два года назад на Донбассе.

Он был солистом Парижской оперы, имел все – деньги и славу, но выбрал для себя защищать страну, когда на ее землю пришел российский агрессор.

Среди мероприятий – международный музыкальный марафон. Первый концерт – в Киевской консерватории, где большой зал назвали именем Василия Слипака, а уже сегодня вечером музыку на память украинского героя, исполнят в областной филармонии.

– Ребята говорят, что это было такое солнце. Я согласен. Он заходил в аудиторию и просто лампочки загорались. Становилось просто, ясно и радостно, – комментирует Дмитрий Кацал, директор и художественный руководитель Львовской государственной академической мужской хоровой капеллы Дударики.

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Напомним, 2 года без Василия Слепака. Как оперный певец защищал Украину.

Опубликовано Июнь, 30 в 14:13



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