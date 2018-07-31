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Все ограничения в голове: украинцы с особыми потребностями покоряют Говерлу

Они умеют поднимать на вершины тех, кому самому трудно ходить по земле. Инициаторы фонда исполнения желаний On three wheels помогли увидеть Карпатские высоты уже 15 людям с особыми потребностями.

Одному из них показали 12 стран Европы, и на специальном трехколесном велосипеде подняли на Монблан.

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Поездки в горы активисты организуют бесплатно. И все ради того, чтобы красоту мира могли видеть абсолютно все.

К слову, жители села Бережаны на Львовщине, живут как в каменном веке – без электроэнергии могут остаться и на несколько суток, а главная дорога – похожа на заброшенную трассу.

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