Все ограничения в голове: украинцы с особыми потребностями покоряют Говерлу

Они умеют поднимать на вершины тех, кому самому трудно ходить по земле. Инициаторы фонда исполнения желаний On three wheels помогли увидеть Карпатские высоты уже 15 людям с особыми потребностями.

Одному из них показали 12 стран Европы, и на специальном трехколесном велосипеде подняли на Монблан.

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Поездки в горы активисты организуют бесплатно. И все ради того, чтобы красоту мира могли видеть абсолютно все.

К слову, жители села Бережаны на Львовщине, живут как в каменном веке – без электроэнергии могут остаться и на несколько суток, а главная дорога – похожа на заброшенную трассу.

Опубликовано Июль, 31 в 11:36



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