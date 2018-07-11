Вступительная кампания 2018: какую профессию выбрать и топ-5 неперспективных

Для абитуриентов начинается горячая пора. Завтра время выбирать профессию и подавать заявления в университеты.

Как и раньше популярно идти на экономистов, юристов и международников, тогда как есть другие не менее престижные и оплачиваемые профессии, которые через 5 лет, когда абитуриенты станут уже выпускниками, будут в цене.

За 6 лет, когда абитуриенты станут выпускниками, именно на технические специальности будет спрос и на рынке. Поэтому образовательные аналитики и рекрутеры советуют проходить мимо таких направлений, как туризм, сфера обслуживания, дизайн, менеджмент и экономика.

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Индустрия – пищевая или машиностроительная – развивается. И через 5-6 лет еще более остро потребуются инженеры, технологи, химики и биохимики, не потеряют своего престижа врачи, специалисты по сельскому хозяйству и IT-шники.

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Опубликовано Июль, 11 в 10:30



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