Уличная еда: что летом лучше не покупать и советы от врачей
Перед тем, как купить шаурму возле метро или пирожок на пляже – знайте – никто не гарантирует вам, что это съедобно. Большинство киосков с уличной едой работают у нас без каких-либо разрешительных документов.
Медики советуют летом быть крайне осторожными. И постоянно иметь с собой сорбенты, пить их при малейшем подозрении на отравление. А лучше даже промывать желудок.
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Специалисты советуют не стесняться и спрашивать у продавцов разрешения на торговлю. Также логично мыслить. Поэтому табу – на уличные деликатесы из свежих яиц и пирожные с кремом. Опасными могут быть и разрезанные фрукты, на которых уже посидели мухи, которых вы могли и не заметить.
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