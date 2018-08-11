Уличная еда: что летом лучше не покупать и советы от врачей

Перед тем, как купить шаурму возле метро или пирожок на пляже – знайте – никто не гарантирует вам, что это съедобно. Большинство киосков с уличной едой работают у нас без каких-либо разрешительных документов.

Медики советуют летом быть крайне осторожными. И постоянно иметь с собой сорбенты, пить их при малейшем подозрении на отравление. А лучше даже промывать желудок.

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Специалисты советуют не стесняться и спрашивать у продавцов разрешения на торговлю. Также логично мыслить. Поэтому табу – на уличные деликатесы из свежих яиц и пирожные с кремом. Опасными могут быть и разрезанные фрукты, на которых уже посидели мухи, которых вы могли и не заметить.

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Опубликовано Август, 11 в 14:24



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