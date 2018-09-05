Избирательная кампания 2019: козыри и интересные ходы кандидатов
Начинается избирательная кампания.
Каждый десятый украинец не определился за кого голосовать на президентских выборах, и каждый второй готов изменить свой выбор.
Президент Украины Петр Порошенко, хотя и не в Верховной Раде, но де-факто начал предвыборную гонку еще в начале лета. Первые волны наружной рекламы о безвизовом режиме, армию, язык и веру несколько месяцев напоминают украинцам о достижениях главы государства.
Первая среди кандидатов по соцопросам Юлия Тимошенко уже заявила, что снова будет бороться за булаву. И первая представила свою программу Новый курс с кардинальными изменениями Конституции и введением должности канцлера.
В противовес Тимошенко кандидат радикал Олег Ляшко выступает за американскую модель сильной власти – ликвидацию должности премьер-министра и расширение прав президента. Ставку лидер радикалов делает пока на личное общение с избирателями.
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Без яркой наружной рекламы, но за активное общение с людьми выступает еще один кандидат в президенты Анатолий Гриценко – в его графике сплошные поездки по Украине и выступления на местных телеканалах.
К слову, вскоре новый Избирательный кодекс поставят на голосование в Верховный Раде. Одна из его особенностей – введение парламентских выборов по открытым спискам. Факты ICTV узнали, в чем цель новой системы и как она будет работать.
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