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Избирательная кампания 2019: козыри и интересные ходы кандидатов

Начинается избирательная кампания.

Каждый десятый украинец не определился за кого голосовать на президентских выборах, и каждый второй готов изменить свой выбор.

Президент Украины Петр Порошенко, хотя и не в Верховной Раде, но де-факто начал предвыборную гонку еще в начале лета. Первые волны наружной рекламы о безвизовом режиме, армию, язык и веру несколько месяцев напоминают украинцам о достижениях главы государства.

Первая среди кандидатов по соцопросам Юлия Тимошенко уже заявила, что снова будет бороться за булаву. И первая представила свою программу Новый курс с кардинальными изменениями Конституции и введением должности канцлера.

В противовес Тимошенко кандидат радикал Олег Ляшко выступает за американскую модель сильной власти – ликвидацию должности премьер-министра и расширение прав президента. Ставку лидер радикалов делает пока на личное общение с избирателями.

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Без яркой наружной рекламы, но за активное общение с людьми выступает еще один кандидат в президенты Анатолий Гриценко – в его графике сплошные поездки по Украине и выступления на местных телеканалах.

К слову, вскоре новый Избирательный кодекс поставят на голосование в Верховный Раде. Одна из его особенностей – введение парламентских выборов по открытым спискам. Факты ICTV узнали, в чем цель новой системы и как она будет работать.

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