Выборы без выбора: кто станет мэром российской столицы

Жители Москвы уже смирились. что управлять российской столицей в третий раз будет то же градоначальник. Сергей Собянин – позиционирует себя крепким хозяйственником, рекламирует даже в соцсетях.

Конкурентов у фаворита Кремля нет, в роли статистов выступают миллиардер Михаил Балакин, его тезка 36-летний жириновец Дегтярев, который за антиукраинскую политику попал под санкции ЕС, коммунист Вадим Кумин и политик районного уровня Илья Свиридов. Оппозиционеров на выборы традиционно в России не допустили – победа Собянина дело решенное.

Читайте: Без Путина и с украинской Москвой. Астролог о будущем РФ

Российские же оппозиционеры сравнивают нынешний период с эпохой брежневского застоя. После которого, впрочем, наступила перестройка. Правда, тогда страна была менее бедной, чем нынешняя Россия.

К слову, Факты ICTV рассказывали о новом клипе группы Ленинграда к выборам

Опубликовано Сентябрь, 08 в 19:18



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.