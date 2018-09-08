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Выборы без выбора: кто станет мэром российской столицы

Жители Москвы уже смирились. что управлять российской столицей в третий раз будет то же градоначальник. Сергей Собянин – позиционирует себя крепким хозяйственником, рекламирует даже в соцсетях.

Конкурентов у фаворита Кремля нет, в роли статистов выступают миллиардер Михаил Балакин, его тезка 36-летний жириновец Дегтярев, который за антиукраинскую политику попал под санкции ЕС, коммунист Вадим Кумин и политик районного уровня Илья Свиридов. Оппозиционеров на выборы традиционно в России не допустили – победа Собянина дело решенное.

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Российские же оппозиционеры сравнивают нынешний период с эпохой брежневского застоя. После которого, впрочем, наступила перестройка. Правда, тогда страна была менее бедной, чем нынешняя Россия.

К слову, Факты ICTV рассказывали о новом клипе группы Ленинграда к выборам

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