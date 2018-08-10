Выход из отпуска: 5 советов, как не подорвать психику и работать с удовольствием

Выходить на работу лучше не в понедельник, а в четверг или пятницу – чтобы не переутомиться сразу. И запланировать несколько перерывов на кофе.

Кроме расслабления, не стоит забывать и о физических нагрузках, советует врач. Говорит, энергию восстановит контрастный душ и легкие физические упражнения каждый день.

В первый рабочий день – запланируйте время для себя. Два-три часа лучше уделить на просмотр электронных писем и новых задач.

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А после работы гулять на свежем воздухе и общаться с друзьями.

К слову, Факты ICTV собрали 10 книг, которые можно прочитать в отпуске.

Опубликовано Август, 10 в 21:55



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