Выход из отпуска: 5 советов, как не подорвать психику и работать с удовольствием
Выходить на работу лучше не в понедельник, а в четверг или пятницу – чтобы не переутомиться сразу. И запланировать несколько перерывов на кофе.
Кроме расслабления, не стоит забывать и о физических нагрузках, советует врач. Говорит, энергию восстановит контрастный душ и легкие физические упражнения каждый день.
В первый рабочий день – запланируйте время для себя. Два-три часа лучше уделить на просмотр электронных писем и новых задач.
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А после работы гулять на свежем воздухе и общаться с друзьями.
К слову, Факты ICTV собрали 10 книг, которые можно прочитать в отпуске.
2018-08-10Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.