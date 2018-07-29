Вина Украины: где лучшие и зачем регистрировать “географические указания”

Утвердить качество и уникальность своих товаров, сохранить традиции и повысить конкурентоспособность – в Украине начинают регистрировать “географические указания”.

Речь идет об определенном авторском праве, которое могут оформить несколько производителей, чтобы обезопасить свой товар от подделки.

Такая возможность у украинцев появилась после подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Украина не только взяла на себя обязательства защищать Европейские товары у нас, но и открыла для отечественных производителей возможность пропагандировать свои.

Одними из первых начали внедрять систему – виноделы Одесской области и Закарпатья.

Владислав Чопак выращивает капризные сорта из белого винограда – это Липовина, Фурминт и Белый Мускат, из красного – Каберне Совиньон. За каждым из них нужен особый уход.

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Украинцы ценят закарпатские вина, однако иностранцы открывают их для себя преимущественно во время поездки в регион.

В то же время качество вин в регионе отличается. Поэтому производители сами настаивают – нужны стандарты качества.

Александр представляет крупнейшего производителя вин на Закарпатье. Однако за границу продают только 15%.

Показать миру то, что местное вино качественное, можно благодаря европейской практике – по регистрации географических названий.

В Европе винодельческие регионы имеют свои географические указания, это такие авторские права.

Поэтому шампанское могут производить только в провинции Шампань. Но с другой стороны, это обязывает производителей работать по одинаковым правилам.

Благодаря этому можно устранить с рынка подделки, ведь такой знак качества получат только признанные производители.

Владислав знает – благодаря такой практике сотни небольших винных погребов из Европы пробились на мировой рынок, и хочет повторить их успех.

В общем процедура регистрации “географических указаний” может длиться до 2-х лет. Для этого Верховная Рада должна принять соответствующий закон, теперь он во втором чтении.

К слову, как вкусно совместить сыр и вино.

Опубликовано Июль, 29 в 14:32



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