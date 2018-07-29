Вина Украины: где лучшие и зачем регистрировать “географические указания”
Утвердить качество и уникальность своих товаров, сохранить традиции и повысить конкурентоспособность – в Украине начинают регистрировать “географические указания”.
Речь идет об определенном авторском праве, которое могут оформить несколько производителей, чтобы обезопасить свой товар от подделки.
Такая возможность у украинцев появилась после подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
Украина не только взяла на себя обязательства защищать Европейские товары у нас, но и открыла для отечественных производителей возможность пропагандировать свои.
Одними из первых начали внедрять систему – виноделы Одесской области и Закарпатья.
Владислав Чопак выращивает капризные сорта из белого винограда – это Липовина, Фурминт и Белый Мускат, из красного – Каберне Совиньон. За каждым из них нужен особый уход.
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Украинцы ценят закарпатские вина, однако иностранцы открывают их для себя преимущественно во время поездки в регион.
В то же время качество вин в регионе отличается. Поэтому производители сами настаивают – нужны стандарты качества.
Александр представляет крупнейшего производителя вин на Закарпатье. Однако за границу продают только 15%.
Показать миру то, что местное вино качественное, можно благодаря европейской практике – по регистрации географических названий.
В Европе винодельческие регионы имеют свои географические указания, это такие авторские права.
Поэтому шампанское могут производить только в провинции Шампань. Но с другой стороны, это обязывает производителей работать по одинаковым правилам.
Благодаря этому можно устранить с рынка подделки, ведь такой знак качества получат только признанные производители.
Владислав знает – благодаря такой практике сотни небольших винных погребов из Европы пробились на мировой рынок, и хочет повторить их успех.
В общем процедура регистрации “географических указаний” может длиться до 2-х лет. Для этого Верховная Рада должна принять соответствующий закон, теперь он во втором чтении.
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