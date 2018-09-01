Изобретение, которое спасает жизни. Украинец создал уникальный имплант для позвоночника

Уникальный имплант, который дает возможность спасти позвоночник после перелома шеи, разработал украинский нейрохирург. Небольшая титановая деталь может менять свой размер прямо во время операции, подстраиваясь таким образом от изгиба спины пациента, у каждого он уникален.

С таким протезом пациенты быстрее выздоравливать без болей в спине и онемение конечностей. Изобретение уже прошло клинические испытания, но чтобы запустить его в массовое производство, нужны десятки тысяч гривен на разрешения и лицензии МОЗ.

Молодой хирург Алексей Нехлопочин сделал сотни операций. И гарантировать, что каждый протез на 100% подойдет для всех пациентов врач не берется. Стандартные импланты, к сожалению, не способны воспроизвести естественный изгиб спины, ведь он у каждого пациента свой.

Поэтому часто, даже при успешных операциях, пациенты потом жалуются на боли в спине и онемение конечностей. Алексей понял: здесь нужен такой протез, который мог бы подстроиться под любой позвоночник. Для разработки, испытания, экспериментальные и клинические исследования ушло 5 лет.

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Чаще всего приходится заменять поврежденные и поломанные позвонки пациентам после ДТП, неудачного ныряния в водоемах, при производственных травмах и остеохондрозе.

Себестоимость конструкции 800 грн. Но на лицензии и разрешения МЗ нужны десятки тысяч гривен – чтобы уникальное изделие запустить в серийное производство. Однако, и это не основная преграда. В академии медицинских наук говорят, изобретение действительно важное, уникальное и точно будет дешевле, чем импортные протезы.

Надо только пройти дополнительные клинические испытания, ведь первые 20 пациентов, согласившихся на отечественный протез, остались в ныне оккупированном Луганске, где до войны работал врач-изобретатель.

К слову, лечит стресс и продлевает жизнь – уникальная украинская разработка.

Опубликовано Сентябрь, 01 в 15:23



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