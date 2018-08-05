Винодельни 10-го века: когда появилось первое вино в Польше

Польское виноделие – понятие вполне реально. И традиции имеет достаточно давние. Еще в конце 9 – начале 10 века именно на холмах Вавеля появились первые винодельни. Активно стали развиваться в 14-15 веке. Когда каждый монастырь имел хорошие земли и свои виноградники.

Но со временем отрасль пришла в упадок, по ряду исторических причин. А в 2013 году возник проект Малопольском путь винный, чтобы популяризировать виноделие через туризм. Начинали с нескольких виноделен, а сейчас к этой инициативе присоединились уже 35 хозяйств.

Дофинансируете все правительство воеводства. И вот уже 6 сезон устраивают так называемые дни открытых винных погребов, чтобы ближе знакомиться со своими потенциальными покупателями.

Для большинства таких малых виноделен посещение туристов является сильной поддержкой, потому что они покупают их продукцию сразу на виноградниках. Так по всей Европе, маленькие винные погреба существуют за счет того, что продают свои вина непосредственно на месте.

Господин Войцех уже не один год сотрудничает с малыми виноделами, помогает им, консультирует. А на винодельни вместе с владельцами практически высаживал первые лозы. Винодельня возникла на землях монахов-камедулов, которые 1603 года здесь основали монастырь и имели когда-то виноградники.

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А в двухтысячных Мирослав Квятковский и Николай Тиц продолжили здесь это дело. Полностью высадили все саженцы на 12 га, и за 2 года изготовили первое вино. Сейчас это один из крупнейших виноградников в Польше.

Кроме белых сортов выращивают и красные. Все более или менее приспособлены к этому климату. И почва известково-глинистая – идеальная для винограда.

Корни углубляются, ища влагу, и не замерзает. Сейчас производят 6 видов вина, 4 белых, розовое и красное. Есть вина – по устоявшимся рецептам, а есть оригинальные, где экспериментируют.

Этой весной расширили виноградники еще на 11 га, запланировали построить специальный дегустационный зал и продолжат покорять вкусы посетителей.

К слову, как вкусно совместить сыр и вино.

Опубликовано Август, 05 в 19:51



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