Выпуск 12.45 1 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 1 июня. Ключевые из них:
– Украинские военные дали отпор врагу, убиты двое террористов, но и мы имеем смерть бойца – последняя информация с фронта.
– Сотни убитых, раненых и психически искалеченных российским агрессором – с болью в сердце Украины встречает День защиты детей.
– Приговор организатору покушения на убийство Аркадия Бабченко – он будет сидеть за решеткой 60 суток ареста без права залога.
2018-06-01
Теги: Факты 12.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.