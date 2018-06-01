Выпуск 12.45 1 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 1 июня. Ключевые из них:

– Украинские военные дали отпор врагу, убиты двое террористов, но и мы имеем смерть бойца – последняя информация с фронта.

– Сотни убитых, раненых и психически искалеченных российским агрессором – с болью в сердце Украины встречает День защиты детей.

– Приговор организатору покушения на убийство Аркадия Бабченко – он будет сидеть за решеткой 60 суток ареста без права залога.

Опубликовано Июнь, 01 в 14:21



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