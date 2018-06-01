Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 12.45 1 июня/

Выпуск 12.45 1 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 1 июня. Ключевые из них:

– Украинские военные дали отпор врагу, убиты двое террористов, но и мы имеем смерть бойца – последняя информация с фронта.

– Сотни убитых, раненых и психически искалеченных российским агрессором – с болью в сердце Украины встречает День защиты детей.

– Приговор организатору покушения на убийство Аркадия Бабченко – он будет сидеть за решеткой 60 суток ареста без права залога.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 8.45 1 июня
Факты. Спорт. 1 июня
Выпуск 7.45 1 июня
Выпуск 7.15 1 июня
Выпуск 6.45 1 июня
Выпуск 21.10 31 мая
Выпуск 18.45 31 мая
Выпуск 15.45 31 мая

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка