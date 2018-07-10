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Выпуск 12.45 10 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 10 июля. Ключевые из них:

– Более 20 обстрелов, среди наших есть раненые – последняя информация с передовой.

– Форпост на Черном море: в Крыму Кремль возобновляет ядерную базу Феодосия-13.

– Вымогательство, кадровые махинации, а в автобус и зайти страшно – Факты ICTV проверили перевозчиков – ничего не изменилось.

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