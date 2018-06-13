Выпуск 12.45 13 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 12.45 13 июня. Ключевые из них:

– вирус кори валит воинов на кровати – во Львове недугом заразились 150 военных и курсантов;

– провокации против правительства – правоохранители не выполняют закон о маски-шоу стоп – включение из Кабинета Министров;

– образовательный скандал в Харьковской области – в городе Первомайске закрывают 2 школы на продажу.

Опубликовано Июнь, 13 в 13:55



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