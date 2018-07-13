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Выпуск 12.45 13 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 13 июля. Ключевые из них:

– Качественное и бесплатное лечение – участник проекта Новые лидеры покажет, как поднять медицину в районных городах.

– Чтобы помощь бойцам на фронте была своевременной – ученые передали на передовую современные анализаторы крови.

– сплоченность людей меняет мир: в Черкасской области люди сами себе создали пространство для отдыха и сохранили природу от гибели.

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