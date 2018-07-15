Выпуск 12.45 15 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 15 июля. Ключевые из них:
– Смертельное ДТП в Харькове. Погиб пятимесячный малыш. А в Хмельницкой области в аварию попал рейсовый автобус.
– Вода по часам. В Украине заканчиваются запасы хлора. Кто виноват и что будет с водоснабжением.
– Украинские Мальдивы – остров Джарылгач. Белый песок, дикая природа и чистое море.
2018-07-15
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