Выпуск 12.45 16 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 16 июня. Ключевые из них:

– 36 обстрелов – боевики на фронте активно палят по нашим позициям и мирным городам.

– Непогода продолжает донимать украинцев – опять очередной удар стихии: 129 населенных пунктов без света.

– И отдохнуть, и потренироваться – все больше людей отдают предпочтение активному досугу рафтинга и каякинга.

Опубликовано Июнь, 16 в 15:57



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