Выпуск 12.45 16 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 16 июня. Ключевые из них:
– 36 обстрелов – боевики на фронте активно палят по нашим позициям и мирным городам.
– Непогода продолжает донимать украинцев – опять очередной удар стихии: 129 населенных пунктов без света.
– И отдохнуть, и потренироваться – все больше людей отдают предпочтение активному досугу рафтинга и каякинга.
2018-06-16
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