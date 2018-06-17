Выпуск 12.45 17 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 17 июня. Ключевые из них:
– В Киеве марш равенства, 3 тысячи участников и 56 задержанных противников собрания, грубых нарушений общественного порядка полиция не обнаружила.
– Все коррупционные дела следует передать новому антикоррупционному суду – президент Порошенко дал большое интервью украинским телеканалам.
– В Ивано-Франковске богемный артфестиваль Порто Франко – там и вертолеты, и музыка двигателей, и театральные представления.
2018-06-17
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