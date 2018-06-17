Выпуск 12.45 17 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 17 июня. Ключевые из них:

– В Киеве марш равенства, 3 тысячи участников и 56 задержанных противников собрания, грубых нарушений общественного порядка полиция не обнаружила.

– Все коррупционные дела следует передать новому антикоррупционному суду – президент Порошенко дал большое интервью украинским телеканалам.

– В Ивано-Франковске богемный артфестиваль Порто Франко – там и вертолеты, и музыка двигателей, и театральные представления.

Опубликовано Июнь, 17 в 15:56



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