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Выпуск 12.45 17 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 17 июня. Ключевые из них:

– В Киеве марш равенства, 3 тысячи участников и 56 задержанных противников собрания, грубых нарушений общественного порядка полиция не обнаружила.

– Все коррупционные дела следует передать новому антикоррупционному суду – президент Порошенко дал большое интервью украинским телеканалам.

– В Ивано-Франковске богемный артфестиваль Порто Франко – там и вертолеты, и музыка двигателей, и театральные представления.

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