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Выпуск 12.45 17 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 17 июля. Ключевые из них:

– суд по делу Януковича. Последний день допроса свидетелей – защиты. Прямое включение;

– предательство, унижение, слабость. Почему Трампа в США беспощадно раскритиковали после встречи с Путиным;

– 2 года трагедии МН-17. Сядут ли на скамью подсудимых виновные в убийстве почти 300 человек. И как идет расследование авиакатастрофы.

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