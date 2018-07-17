Выпуск 12.45 17 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 17 июля. Ключевые из них:

– суд по делу Януковича. Последний день допроса свидетелей – защиты. Прямое включение;

– предательство, унижение, слабость. Почему Трампа в США беспощадно раскритиковали после встречи с Путиным;

– 2 года трагедии МН-17. Сядут ли на скамью подсудимых виновные в убийстве почти 300 человек. И как идет расследование авиакатастрофы.

Опубликовано Июль, 17 в 13:46



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