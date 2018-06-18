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Выпуск 12.45 18 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 18 июня. Ключевые из них:

– Как прошли сутки на фронте для наших бойцов и спецрепортаж с передовой.

– Более 200 раненых и трое погибших. Последствия разрушительного землетрясения в Японии.

– Почувствовать себя повелителем автотрека. Как украинцы изобрели уникальный гоночный симулятор и какой рекорд уже установили.

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