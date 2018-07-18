Выпуск 12.45 18 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 18 июля. Ключевые из них:
– число отравившихся в лагере в Донецкой области увеличилось до 84 человек. У всех кишечная инфекция;
– контрабанда стоп. После таможни правительство берется за лес. Как будут останавливать незаконный вывоз;
– а еще не пропустите, очередное заседание по делу Зайцевой и угрожает ли Украине отсутствие питьевой воды.
2018-07-18
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