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Выпуск 12.45 18 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 18 июля. Ключевые из них:

– число отравившихся в лагере в Донецкой области увеличилось до 84 человек. У всех кишечная инфекция;

– контрабанда стоп. После таможни правительство берется за лес. Как будут останавливать незаконный вывоз;

– а еще не пропустите, очередное заседание по делу Зайцевой и угрожает ли Украине отсутствие питьевой воды.

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