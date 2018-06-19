Выпуск 12.45 19 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 19 июня. Ключевые из них:
– Схватки под Радой. Парламент пытаются штурмовать афганцы и шахтеры, прямое включение.
– Авто-рейд в столице. Полиция проверяла брошенные машины, после недавнего взрыва. Убрали ли авто-металлолом
– Несколько дней ожесточенных боев. Факты первыми побывали в Новотошковском после вражеских атак.
2018-06-19
Теги: Факты 12.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.