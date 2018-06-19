Выпуск 12.45 19 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 19 июня. Ключевые из них:

– Схватки под Радой. Парламент пытаются штурмовать афганцы и шахтеры, прямое включение.

– Авто-рейд в столице. Полиция проверяла брошенные машины, после недавнего взрыва. Убрали ли авто-металлолом

– Несколько дней ожесточенных боев. Факты первыми побывали в Новотошковском после вражеских атак.

Опубликовано Июнь, 19 в 14:13



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