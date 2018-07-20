Выпуск 12.45 20 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 20 июля. Ключевые из них:
– смертельные аварии с маршрутками в Житомире и на Николаевщине. Всего 15 погибших;
– 2 года гибели Павла Шеремета. Как идет расследование убийства журналиста;
– за дефицит хлора взялась СБУ. Проверят чиновников ДнепрАзота. Почему они повысили цены и почти оставили страну питьевой воды.
2018-07-20
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