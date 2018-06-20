Выпуск 12.45 20 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 20 июня. Ключевые из них:

– Газ и дымовые шашки. Столкновения в горсовете Харькова, неизвестные пытались прорваться на сессию.

– Контрабанда не пройдет. Премьер анонсировал масштабную борьбу с незаконными сделками, из-за которых в бюджет не попадают миллиарды.

– Трое наших бойцов ранены. Последние сводки с фронта и спецрепортаж о ночи на передовой.

Опубликовано Июнь, 20 в 14:43



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.