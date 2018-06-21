Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 12.45 21 июня/

Выпуск 12.45 21 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 21 июня. Ключевые из них:

– Горы мусора среди гор, ядовитая вода и вонь. Что будет с Верховинской свалкой.

– Олега Сенцова кормят через капельницу – заявили в России. Украина утверждает – кормят очевидно принудительно, а это нарушение прав человека.

– Забыл вынуть пистолет из бензобака. Под Киевом водитель устроил взрыв и пожар на заправке.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 8.45 21 июня
Факты. Спорт. 21 июня
Выпуск 7.45 21 июня
Выпуск 7.15 21 июня
Выпуск 6.45 21 июня
Выпуск 21.10 20 июнь
Выпуск 18.45 20 июня
Выпуск 15.45 20 июня

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка