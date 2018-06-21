Выпуск 12.45 21 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 21 июня. Ключевые из них:
– Горы мусора среди гор, ядовитая вода и вонь. Что будет с Верховинской свалкой.
– Олега Сенцова кормят через капельницу – заявили в России. Украина утверждает – кормят очевидно принудительно, а это нарушение прав человека.
– Забыл вынуть пистолет из бензобака. Под Киевом водитель устроил взрыв и пожар на заправке.
2018-06-21
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