Выпуск 12.45 21 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 21 июля. Ключевые из них:
– С сегодняшнего дня тотальная проверка всех перевозчиков. За нарушение правил – штрафы и конфискация транспорта.
– В Виннице ловят хозяев, которые спускают нечистоты в водоемы.
– Туристов поят минеральной водой, а у самих – питьевая по графику. Факты ICTV о проблемах курортной Сходницы.
2018-07-21
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