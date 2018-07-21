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Выпуск 12.45 21 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 21 июля. Ключевые из них:

– С сегодняшнего дня тотальная проверка всех перевозчиков. За нарушение правил – штрафы и конфискация транспорта.

– В Виннице ловят хозяев, которые спускают нечистоты в водоемы.

– Туристов поят минеральной водой, а у самих – питьевая по графику. Факты ICTV о проблемах курортной Сходницы.

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