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Выпуск 12.45 22 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 22 июня. Ключевые из них:

– Сегодня европейский суд должен вынести решение по делу Сенцова. Россию обяжут допустить к нему украинского обмудсмена.

– 135 человек погибли на водоемах в Украине с начала июня. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– В Днепре на территории школы сводят многоэтажку. Почему застройщик имеет разрешительные документы и как будут учиться дети.

 

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