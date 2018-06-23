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Выпуск 12.45 23 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 12.45 23 июня. Ключевые из них:

– зима среди лета. В Карпатах выпал снег. Засыпало детей в палаточном лагере;

– зарплата с задержками и частями по тысяче гривен. Почему врачам Верховинской районной больницы не платят деньги;

– сколько в этом году стоит отпраздновать выпускной? Факты узнали сколько тратят молодые украинцы и на чем экономят.

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