Выпуск 12.45 23 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 12.45 23 июня. Ключевые из них:

– зима среди лета. В Карпатах выпал снег. Засыпало детей в палаточном лагере;

– зарплата с задержками и частями по тысяче гривен. Почему врачам Верховинской районной больницы не платят деньги;

– сколько в этом году стоит отпраздновать выпускной? Факты узнали сколько тратят молодые украинцы и на чем экономят.

Опубликовано Июнь, 23 в 14:15



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.