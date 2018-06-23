Выпуск 12.45 23 июня
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 12.45 23 июня. Ключевые из них:
– зима среди лета. В Карпатах выпал снег. Засыпало детей в палаточном лагере;
– зарплата с задержками и частями по тысяче гривен. Почему врачам Верховинской районной больницы не платят деньги;
– сколько в этом году стоит отпраздновать выпускной? Факты узнали сколько тратят молодые украинцы и на чем экономят.
2018-06-23
Теги: Факты 12.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.