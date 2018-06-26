Выпуск 12.45 26 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 26 июня. Ключевые из них:
– омбудсвумен России Москалькова уже в Киеве – первым посетит Максима Одинцова. Нашу Денисову еще ни к кому не пускают;
– 15 лет тюрьмы или пожизненно: организатору нападения на цыган под Львовом объявили подозрение;
– несмотря на войну – Донбасс работает! Краматорский завод ветряков готовит выпуск великана ветровой энергетики.
2018-06-26
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