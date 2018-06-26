Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 12.45 26 июня/

Выпуск 12.45 26 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 26 июня. Ключевые из них:

– омбудсвумен России Москалькова уже в Киеве – первым посетит Максима Одинцова. Нашу Денисову еще ни к кому не пускают;

– 15 лет тюрьмы или пожизненно: организатору нападения на цыган под Львовом объявили подозрение;

– несмотря на войну – Донбасс работает! Краматорский завод ветряков готовит выпуск великана ветровой энергетики.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 8.45 26 июня
Выпуск 7.45 26 июня
Выпуск 7.15 26 июня
Выпуск 6.45 26 июня
Выпуск 21.10 25 июня
Выпуск 18.45 25 июня
Выпуск 15.45 25 июня
Выпуск 12.45 25 июня

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка