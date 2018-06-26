Выпуск 12.45 26 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 26 июня. Ключевые из них:

– омбудсвумен России Москалькова уже в Киеве – первым посетит Максима Одинцова. Нашу Денисову еще ни к кому не пускают;

– 15 лет тюрьмы или пожизненно: организатору нападения на цыган под Львовом объявили подозрение;

– несмотря на войну – Донбасс работает! Краматорский завод ветряков готовит выпуск великана ветровой энергетики.

Опубликовано Июнь, 26 в 13:53



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