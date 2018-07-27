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Выпуск 12.45 27 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 27 июля. Ключевые из них:

– Киев в пробках, центр перекрыт. Украина отмечает день Крещения Руси.

– Горит в Калифорнии, жара в Германии и Франции, а Киев считает убытки. Последствия непогоды в Украине и мире.

– Как отдохнуть в Виннице, какой украинский фильм покажут на Венецианском фестивале и какое пополнения в черкасском зоопарке.

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