Выпуск 12.45 27 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 27 июля. Ключевые из них:
– Киев в пробках, центр перекрыт. Украина отмечает день Крещения Руси.
– Горит в Калифорнии, жара в Германии и Франции, а Киев считает убытки. Последствия непогоды в Украине и мире.
– Как отдохнуть в Виннице, какой украинский фильм покажут на Венецианском фестивале и какое пополнения в черкасском зоопарке.
2018-07-27
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