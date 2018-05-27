Выпуск 12.45 27 мая

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 27 мая. Ключевые из них:

– Активность на фронте не спадает. Есть погибшие и раненые, смотрите последнюю информацию.

– Обострение ситуации на Ближнем Востоке, Израиль нанес удар по сектору Газа.

– Оркестры, перфомансы и барабанщицы – мы расскажем, как отметить День Киева и конечно, все самое интересное о Лиге Чемпионов.

Опубликовано Май, 27 в 13:50



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