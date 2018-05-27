Выпуск 12.45 27 мая
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 27 мая. Ключевые из них:
– Активность на фронте не спадает. Есть погибшие и раненые, смотрите последнюю информацию.
– Обострение ситуации на Ближнем Востоке, Израиль нанес удар по сектору Газа.
– Оркестры, перфомансы и барабанщицы – мы расскажем, как отметить День Киева и конечно, все самое интересное о Лиге Чемпионов.
2018-05-27
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