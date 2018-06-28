Выпуск 12.45 28 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 28 июня. Ключевые из них:
– Кровавая ночь на передовой – из-за обстрелов россиян, погибло трое наших бойцов, есть и раненые.
– Кремль в очередной раз не соблюдает договоренности: к нашим заключенным не имеют доступа. ПАСЕ проводит экстренное заседание.
– Ребенок рожденный в муках – сегодня 22 года со дня принятия Конституции, включение с Майдана.
2018-06-28
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