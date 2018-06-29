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Выпуск 12.45 29 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 29 июня. Ключевые из них:

– Трагическае сутки на передовой – среди наших четверо погибших – в Фактах последняя информация.

– Давление на Кремль не прекращается – Евросоюз продлил экономические санкции против России.

– Он имел все, но любовь к стране была сильнее – два года назад на передовой погиб Василий Слепак – украинская оперная звезда.

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