Выпуск 12.45 29 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 29 июня. Ключевые из них:
– Трагическае сутки на передовой – среди наших четверо погибших – в Фактах последняя информация.
– Давление на Кремль не прекращается – Евросоюз продлил экономические санкции против России.
– Он имел все, но любовь к стране была сильнее – два года назад на передовой погиб Василий Слепак – украинская оперная звезда.
2018-06-29
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