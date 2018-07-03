Выпуск 12.45 3 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 3 июля. Ключевые из них:
– Верховная Рада ужесточила ответственность за неуплату алиментов, прямое включение.
– Очередное заседание по делу Зайцевой. Ключевым свидетелям вручили повестки, появятся ли они в суд.
– Убийц было двое и они убежали в Россию. Британские следователи рассказали о прорыве в деле Скрипаля.
2018-07-03
Теги: Факты 12.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.