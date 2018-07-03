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Выпуск 12.45 3 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 3 июля. Ключевые из них:

– Верховная Рада ужесточила ответственность за неуплату алиментов, прямое включение.

– Очередное заседание по делу Зайцевой. Ключевым свидетелям вручили повестки, появятся ли они в суд.

– Убийц было двое и они убежали в Россию. Британские следователи рассказали о прорыве в деле Скрипаля.

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