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Выпуск 12.45 30 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 30 июня. Ключевые из них:

– Трое боевиков уничтожены, среди наших двое раненых – последняя информация с передовой.

– Мощный ливень и более 380 населенных пунктов без света – Украина в плену непогоды.

– Зрелище невероятное, но цель прагматичная – украинская сборная по воздухоплаванию готовится к международным соревнованиям.

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