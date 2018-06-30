Выпуск 12.45 30 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 30 июня. Ключевые из них:
– Трое боевиков уничтожены, среди наших двое раненых – последняя информация с передовой.
– Мощный ливень и более 380 населенных пунктов без света – Украина в плену непогоды.
– Зрелище невероятное, но цель прагматичная – украинская сборная по воздухоплаванию готовится к международным соревнованиям.
2018-06-30
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