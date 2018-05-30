Выпуск 12.45 30 мая

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 30 мая. Ключевые из них:

– Четверо наших бойцов ранены – боевики активно атакуют, а в Торецком похоронили убитую боевиками девушку Дашу.

– Да были или не были наркотики – сегодня суд Харькова определит, в каком состоянии руководила машиной Елена Зайцева.

– Наказанных за смерть нет, как и нового завода – сегодня вторая годовщина трагедии на Грибовицкой свалке.

Опубликовано Май, 30 в 13:52



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