Выпуск 12.45 31 мая
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 31 мая. Ключевые из них:
– На Востоке враг не дает передохнуть. Среди наших есть раненые – смотрите последнюю информацию.
– Опасность подстерегает везде – полиция Германии призывает фанатов не ехать в Россию на Чемпионат мира.
– 300 полицейских Чернигова могут погибнуть в один момент – люди работают в дважды аварийном доме.
2018-05-31
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