Выпуск 12.45 31 мая

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 31 мая. Ключевые из них:

– На Востоке враг не дает передохнуть. Среди наших есть раненые – смотрите последнюю информацию.

– Опасность подстерегает везде – полиция Германии призывает фанатов не ехать в Россию на Чемпионат мира.

– 300 полицейских Чернигова могут погибнуть в один момент – люди работают в дважды аварийном доме.

Опубликовано Май, 31 в 14:14



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