Выпуск 12.45 4 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 4 июля. Ключевые из них:
– Пытки над украинскими политзаключенными в России. Клих в психушке, а Гриба жестоко избили во время этапирования.
– Неисправные тормоза, выбиты окна, водители в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. За 2 месяца проверок патрульные выписали более восьми сотен протоколов.
– Три года Нацполиции. Как служится сейчас копам.
2018-07-04
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