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Выпуск 12.45 4 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 4 июля. Ключевые из них:

– Пытки над украинскими политзаключенными в России. Клих в психушке, а Гриба жестоко избили во время этапирования.

– Неисправные тормоза, выбиты окна, водители в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. За 2 месяца проверок патрульные выписали более восьми сотен протоколов.

– Три года Нацполиции. Как служится сейчас копам.

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