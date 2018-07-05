Выпуск 12.45 5 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 5 июля. Ключевые из них:

– 5 лет колонии. В оккупированном Крыму вынесли приговор украинскому Владимиру Балуху.

– В Британии снова отравления Новичком. Последствия предыдущего дела или новое преступление? Расследование проводит контрразведка.

– 19 жертв. В Канаде аномальная жара. А в Индонезии затонул паром, более 30 погибших.

Опубликовано Июль, 05 в 14:59



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