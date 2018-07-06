Выпуск 12.45 6 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 6 июля. Ключевые из них:

– Трое погибших, девять раненых. На Ровенском полигоне во время учений разорвался миномет.

– Премьер Гройсман пообещал контролировать расследование трагедии на полигонах. В Верховной Раде – время вопросов к правительству.

– Ограбление или служебная деятельность. Следователи назвали предварительные возможные причины убийства полицейского в Киеве.

Опубликовано Июль, 06 в 14:09



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