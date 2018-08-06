Выпуск 12.45 6 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 6 августа. Ключевые из них:

– 5 млрд гривен ежегодно Украина теряет из-за коррупции на таможне. Немецкие журналисты провели исследования.

– Деньги – есть, ремонтов – нету. Почему чиновники не спеша осваивают средства из государственного дорожного фонда.

– Лаборатория мороженого. Как делается настоящее итальянское джелато.

Опубликовано Август, 06 в 14:29



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