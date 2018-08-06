Выпуск 12.45 6 августа
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 6 августа. Ключевые из них:
– 5 млрд гривен ежегодно Украина теряет из-за коррупции на таможне. Немецкие журналисты провели исследования.
– Деньги – есть, ремонтов – нету. Почему чиновники не спеша осваивают средства из государственного дорожного фонда.
– Лаборатория мороженого. Как делается настоящее итальянское джелато.
2018-08-06
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