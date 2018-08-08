Выпуск 12.45 8 августа
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 8 августа. Ключевые из них:
– Изолированные от мира в своих палатах. В Ковельском хосписе не работает лифт. Персонал носит пациентов на руках.
– Жара и наводнения. Природа испытывает планету. В Испании уже 9 жертв от палящего солнца.
– Свадебный бум и почему в Украине до сих пор процветают жестокие развлечения с животными.
2018-08-08
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