Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 12.45 8 августа/

Выпуск 12.45 8 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 8 августа. Ключевые из них:

– Изолированные от мира в своих палатах. В Ковельском хосписе не работает лифт. Персонал носит пациентов на руках.

– Жара и наводнения. Природа испытывает планету. В Испании уже 9 жертв от палящего солнца.

– Свадебный бум и почему в Украине до сих пор процветают жестокие развлечения с животными.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 8.45 8 августа
Факты. Спорт. 8 августа
Выпуск 7.45 8 августа
Выпуск 7.15 8 августа
Выпуск 6.45 8 августа
Выпуск 21.10 7 августа
Выпуск 18.45 7 августа
Выпуск 15.45 7 августа

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка