Выпуск 12.45 8 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 12.45 8 августа. Ключевые из них:

– Изолированные от мира в своих палатах. В Ковельском хосписе не работает лифт. Персонал носит пациентов на руках.

– Жара и наводнения. Природа испытывает планету. В Испании уже 9 жертв от палящего солнца.

– Свадебный бум и почему в Украине до сих пор процветают жестокие развлечения с животными.

Опубликовано Август, 08 в 14:52



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