Выпуск 12.45 9 июня
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 12.45 9 июня. Ключевые из них:
– на поддержку Сенцова. В центре Киева читают рассказы незаконно осужденного украинца;
– видеть мир из окна самолета. Романтическая и сложная профессия – бортпроводник. Расскажем об особенностях этой профессии;
– в планах поставки в Европу и Японию. Как выращивают средиземноморских улиток на Тернопольщине.
2018-06-09
Теги: Факты 12.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.