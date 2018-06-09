Выпуск 12.45 9 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 12.45 9 июня. Ключевые из них:

– на поддержку Сенцова. В центре Киева читают рассказы незаконно осужденного украинца;

– видеть мир из окна самолета. Романтическая и сложная профессия – бортпроводник. Расскажем об особенностях этой профессии;

– в планах поставки в Европу и Японию. Как выращивают средиземноморских улиток на Тернопольщине.

Опубликовано Июнь, 09 в 13:34



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