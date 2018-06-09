Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 12.45 9 июня/

Выпуск 12.45 9 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 12.45 9 июня. Ключевые из них:

– на поддержку Сенцова. В центре Киева читают рассказы незаконно осужденного украинца;

– видеть мир из окна самолета. Романтическая и сложная профессия – бортпроводник. Расскажем об особенностях этой профессии;

– в планах поставки в Европу и Японию. Как выращивают средиземноморских улиток на Тернопольщине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 21.10 8 июня
Выпуск 18.45 8 июня
Выпуск 15.45 8 июня
Выпуск 12.45 8 июня
Выпуск 8.45 8 июня
Факты. Спорт. 8 июня
Выпуск 7.45 8 июня
Выпуск 7.15 8 июня

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка