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Выпуск 15.45 1 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 1 августа. Ключевые из них:

– Массовое отравление шаурмой в Киеве. Более полусотни человек в больнице. Шаурму продавали у cтанций метро Оболонь, Почтовая площадь и Дарница.

– Адвокаты Януковича намеренно срывают заседания суда. Во время дебатов они просто покинули зал заседаний.

– Пол Манафорт скрыл доходы, которые получил от Януковича и Партии регионов, это было условием самих заказчиков. Речь идет о 60 млн долларов.

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