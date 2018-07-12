Выпуск 15.45 12 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 12 июля. Ключевые из них:

– О чем говорили Трамп и Порошенко на саммите НАТО и действительно ли Америка может выйти из блока.

– У нардепов фактически последний день для голосования важных законов. Что же приняли и обновили ли ЦИК.

– Борьба с ветряными мельницами или реальный шанс преодолеть контрабанду. Прогнозы специалистов по объявленной войне власти с теневиками.

Опубликовано Июль, 12 в 16:50



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.