Выпуск 15.45 12 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 12 июля. Ключевые из них:
– О чем говорили Трамп и Порошенко на саммите НАТО и действительно ли Америка может выйти из блока.
– У нардепов фактически последний день для голосования важных законов. Что же приняли и обновили ли ЦИК.
– Борьба с ветряными мельницами или реальный шанс преодолеть контрабанду. Прогнозы специалистов по объявленной войне власти с теневиками.
2018-07-12
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