Выпуск 15.45 13 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 13 июля. Ключевые из них:
– Верховная Рада под давлением митингов приняла изменения, которые должны урегулировать ситуацию с евробляхами;
– Россия блокирует нам торговлю морем – останавливая зарубежные судна на несколько дней. Факты все узнали у экспертов;
– курортный Черноморск буквально сползает в море. У власти не хватает денег остановить оползни.
2018-07-13
Теги: Факты 15.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.