Выпуск 15.45 13 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 13 июля. Ключевые из них:

– Верховная Рада под давлением митингов приняла изменения, которые должны урегулировать ситуацию с евробляхами;

– Россия блокирует нам торговлю морем – останавливая зарубежные судна на несколько дней. Факты все узнали у экспертов;

– курортный Черноморск буквально сползает в море. У власти не хватает денег остановить оползни.

Опубликовано Июль, 13 в 16:27



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